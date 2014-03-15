انهيار أجزاء من سوق عجمان الشعبي بسبب الأمطار

أدت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الجمعة في عجمان، إلى سقوط خيمة المهرجان الشعبي، إذ كان هناك زوار وأصحاب محال، ونتج عنها أضرار مادية وإصابات بسيطة ومتوسطة لبعض الزوار والمتسوقين، وتم نقل تلك الحالات إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وقال مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، حمد تريم الشامسي إن "قسم الطوارئ والحوادث في المستشفى استقبل 14 حالة من خلال سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني، وتراوحت إصابتها بين بسيطة ومتوسطة، وتم إجراء اللازم لكافة الحالات"، لافتاً إلى أن عدداً من تلك الحالات دخلت المستشفى للمتابعة والملاحظة، وما إن يتم تحسنها والاطمئنان عليها حتى تغادر.

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، العميد صالح المطروشي: "أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة إلى وقوع بعض الحوادث في عجمان، وعلى إثر ذلك قامت فرق الدفاع المدني بعجمان بنقل مصابين من خيمة المهرجان الشعبي إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، إثر تعرضهم لإصابات بعد سقوط الخيمة، بسبب الأمطار والرياح الشديدة"، كما قامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ عدة حالات كانت محصورة في مصاعد بعض البنايات في عجمان.

وتابع العميد المطروشي: "قامت فرق الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع بلدية عجمان بإزالة بعض الأشجار التي سقطت في بعض المناطق، بالإضافة إلى التخلص من تجمعات المياه الناجمة عن هطول الأمطار".

وأضاف "تعرض جزء من سقف سوق عجمان الشعبي إلى الانهيار، ما أدى إلى إصابة شخص إصابة بسيطة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".