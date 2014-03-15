أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مركز إنسان حر: مبادرة اليوم السابع كان من المفترض أن تصدرها الحكومة

Google+ Print
مركز إنسان حر: مبادرة اليوم السابع كان من المفترض أن تصدرها الحكومة مركز إنسان حر: مبادرة اليوم السابع كان من المفترض أن تصدرها الحكومة

قال محمد يوسف المحامى والمدير التنفيذى لمركز إنسان حر إن هناك تحولا كبير جدا فى دور الصحافة فى ، فمبادرة "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب المعتقلين، تؤكد أن الصحافة والإعلام يمكن أن يكونا حائطا ضد أى محاولات للنيل من الحقوق والحريات وكذلك راعيا للسلم المجتمعى.

وأضاف المدير التنفيذى للمركز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "إنه من المفترض إصدار تلك المبادرة من لتهدئة للوضع الراهن فى الجامعات الذى لن يتم حله أمنيا مهما كانت الحلول، قائلاً: "حرص الدولة على مستقبل الطلاب واستيعابهم وتبنى حلقات للحوار والنقاش كان غائبا طوال تلك الفترة، وأعتقد أن المرحلة التعليمية الحالية وفشل انتظام الدراسة بهذا الشكل واستمرار التظاهرات المنددة باعتقال بعض الطلاب سوف يؤدى لكارثة بكل المقاييس".

ولفت إلى أنه ليس كل من تم ضبطهم متورطين فى العنف، والمبادرة ممتازة ويمكن تعميمها مع غير المتورطين فى عنف، مضيفاً أنه يعتقد أن منظمات المجتمع المدنى تتفق خطواتها فى الدفاع عن الحقوق والحريات ومطالبها بالإفراج عن الطلبة المعتقلين عشوائيا وغيرهم ممن لا علاقة لهم بالأحداث تتفق مع المبادرة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري