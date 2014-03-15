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مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يُشدد على حتمية الحل السياسي للأزمة السورية

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مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يُشدد على حتمية الحل السياسي للأزمة السورية مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يُشدد على حتمية الحل السياسي للأزمة السورية

السفير معتز أحمدين خليل

ألقى السفير معتز أحمدين خليل بيانا باسم أمام الجمعية العامة اليوم في الجلسة الخاصة بتناول الوضع في سوريا، التي شارك فيها سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، والأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك إلى سوريا.

وأكد السفير معتز أحمدين خليل ترحيب مصر بجهود الأخضر الإبراهيمي ودعم مصر له، وأبرز حرصنا على أن يواصل مهمته. وشدد على حتمية الحل السياسي للأزمة في سوريا، وأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء النزاع الدائر هناك.

وأشاد مندوب مصر الدائم بجهود الأخضر الإبراهيمي، وحثه على مواصلة العمل لعقد الجولة الثالثة لمفاوضات “جنيف 2″.
> كما شدد على أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على إنجاح الحل السلمي على أساس وثيقة جنيف. وساند المنهج الذي طرحه الإبراهيمي لاستئناف مسار جنيف، وطالب جميع الأطراف باحترام ذلك ومساعدة المبعوث المشترك على تأدية مهمته.

كما عرض مندوب مصر الدائم الجهود التي تقوم بها مصر لاستيعاب أكثر من 300 ألف لاجئ سوري يحظون بمعاملة المواطنين المصريين بشأن خدمات الصحة، والتعليم المدعومة من المصرية، وهو ما يمثل إنهاكا إضافيا للاقتصاد المصري الذي يمر بفترة صعبة بالفعل. وأبرز أن مصر تقوم بذلك عن طيب خاطر مساهمة منها في تخفيف المعاناة الإنسانية عن شعب سوريا الشقيق.

كما حرص مندوب مصر الدائم كذلك على إبراز ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 497.

أ ش أ

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