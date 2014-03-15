"التعليم الفنى": جهود لحل أزمة المجمع التكنولوجى و"التعليم الصناعى"

أوضح الدكتور محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة لبحث أزمة التعليم الفنى والمجمع التكنولوجى بالأميرية، أن أزمة المجمع هى وجود اشتباك بينه وبين كلية التعليم الصناعى التابعة لجامعة حلوان، والتى تتواجد داخل مقر المجمع التكنولوجى بالأميرية .

وأشار مجاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة المشكلة لتطوير التعليم الفنى بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لديها مهمتان أساسيتان، أولهما معالجة المشاكل القائمة بين كلية التعليم الصناعى والمجمع التكنولوجى بالأميرية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والمهمة الثانية تنسيق أعمال التعليم الفنى وعمل مظلة شاملة للتطوير .

وأكد أستاذ الهندسة، أنه من المتوقع عقد اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رسمياً بتشكيل اللجنة لتطوير التعليم الفنى خلال الأيام القليلة القادمة .

وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة لحل أزمة التعليم الفنى تضم كلاً من الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين صندوق التطوير، والدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور محمد الفاتح مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد المصرى وكيل الوزارة للتعليم الفنى.

وكان رئيس الوزراء أجرى زيارة إلى مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بمنطقة الأميرية، يرافقه كل من وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، ومحافظ القاهرة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من رئيس صندوق تطوير التعليم، الذى أوضح أن الصندوق قام بالتعاون مع هيئات دولية بإنشاء 4 مجمعات تكنولوجية فى الأميرية والفيوم وأسيوط.