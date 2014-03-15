اليوم..مطار القاهرة يستقبل سفير جنوب السودان وعددا من الشخصيات المهمة

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، عددا من الإخطارات تفيد بوصول شخصيات مهمة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن بينها سفير جمهورية جنوب السودان، ورئيس المجلس التشريعى الوطنى لجنوب السودان، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصرى، والوزيرة المنتدبة لدى الشئون الخارجية لدولة موريتانيا.

ويصل البلاد خلال الساعات المقبلة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدولة موريتانيا قادما من الخرطوم، وحسن خضير وزير التجارة والتموين السابق، وممثل البنك المركزى الأسبق قادما من باريس، وأحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية قادما من الجزائر، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، قادما من المدينة المنورة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة السابق، ووزير الزراعة قادما من مرسى علم عقب زيارة قام بها برفقة محافظ البحر الأحمر لحلايب وشلاتين، ووفد صحفى أسبانى مكون من فردين، إضافة إلى وصول مساعدى وزير الخارجية النرويجى تمهيدا لزيارته المرتقبة.

من ناحية أخرى، سيغادر مصطفى مدبولى، وزير الإسكان المصرى، متجها إلى مرسى علم.