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اليوم وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان معرض الكتاب بدسوق

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اليوم وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان معرض الكتاب بدسوق اليوم وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان معرض الكتاب بدسوق

محمد صابر عرب وزير الثقافة – ارشيفية

يفتتح اليوم السبت الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ،و المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، وأحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دسوق للكتاب بكفر الشيخ ، الذى تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جمعية الحرية ، بحضور شريف الحسيني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور محمد مجدي رئيس إقليم شرق الدلتا ، وخيري حمدين مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ ، سعيد أبو راس رئيس جمعية مصر الحرية.

وأكد خيري حمدين مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ أن المعرض يبدأ من ظهر اليوم السبت فى الفترة من 15 إلى 25 مارس الحالي ويشارك فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة ، دار الكتب ، المركز القومى للترجمة ، صندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ 15 ناشر مصري .

وأضاف يتضمن الحفل افتتاح معرض الكتاب ، إلقاء كلمات لكل من وزير الثقافة ، محافظ كفر الشيخ ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، رئيس جمعية مصر الحرية بدسوق ، يعقبها تفقد عرب وعجوة ومجاهد لقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ .
> وأشار حمدين الهدف من إقامة هذا المعرض هو توفير الكتاب لكل أبناء كفر الشيخ وبأسعار رمزية تكون فى متناول الجميع لنشر الثقافة والتوعية .

وأكد مدير عام قصر ثقافة كفر الشيخ شمل البرنامج الثقافي للمعرض أمسيات شعرية وندوات تثقيفية منها رؤية نقدية على تجليات المشهد الإبداعي الأدبي بكفر الشيخ ، إطلاله على حركة الشعر بكفر الشيخ ، العلاقة بين الفن التشكيلي والأدب ، شعر الأطفال بين الأمس واليوم بمشاركة بعض الأدباء منهم سمير المنزلاوى ، أشرف عبد المطلب ، الدكتور محمد يحى عقل ، د. بشير رفعت سعيد ، سعيد شحاته ، ومن الفنانين د. عبد الوهاب عبد المحسن ، محمد كمال ، السيد عبده سليم ومن الشعراء أحمد سويلم ، عبده الزراع ، على الدكرورى ، محمد طلعت الهابط ، جمال مرسى ، سعيد دياب ، سهير متولى .

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