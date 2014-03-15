خطة التنمية العاشرة تحدد 15 آلية لتنفيذ التنمية الاجتماعية

حددت خطة التنمية العاشرة التي حصلت عليها " الرياض" 15 سياسة وآلية لتنفيذ هدفها العاشر الخاص بالتنمية الاجتماعية ففي مجال الاستثمار في الموارد البشرية دعت نص الخطة على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تكفل حق المواطن وأسرته في حالة العجز والشيخوخة كما شددت على الإسراع في إقرار السياسة السكانية وتنفيذها وتحقيق التوازن الأمثل للتركيبة السكانية والحد من الهجرة الداخلية للمدن إضافة إلى وضع برامج مناسبة لتنمية المجتمع بمختلف فئاته في ضوء معدلات الإعانة السائدة.

الإسراع في إقرار السياسة السكانية واعتماد وتنفيذ استراتيجية الإنماء الاجتماعي

وفي الشق الثاني من التنمية الاجتماعية تسعى الخطة إلى رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع وذلك من خلال سياسة الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وتنفيذ برامجها وتوصياتها، وايصال الاعانات والمساعدات لمستحقيها دون غيرهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة.

ونصت سياسات الهدف العاشر للخطة على استثمار الموارد السكانية من خلال توفير البرامج التوعوية للصحة العامة والممارسات الصحية السليمة وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية للدخول وتستهدف الخطة ايضاً تحفيز الادخار لدى المواطنين من خلال إيجاد السياسات والقنوات المناسبة.

وخلت خطة التنمية العاشرة التي اوصت اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للاقتصاد بالموافقة عليها، من سياسات العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي، لكن لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى أضافت سياسة لتحفيز أخلاقيات العمل التطوعي وتطوير برامج التكافل الاجتماعي.