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منصور: بعد شهرين ونصف سيكون لمصر رئيس منتخب

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منصور: بعد شهرين ونصف سيكون لمصر رئيس منتخب منصور: بعد شهرين ونصف سيكون لمصر رئيس منتخب

القاهرة - سباعي إبراهيم، محمد خليل، أ. ف. ب

    أكد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أنه سيكون لمصر بعد شهرين ونصف الشهر رئيس "منتخب"، وذلك في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة الاهرام الحكومية. وتعتبر الانتخابات الرئاسية في مرحلة أساسية في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، ووعد بعملية انتقالية ديموقراطية.

وأكد منصور في حديثه إلى الأهرام "أقول لك بكل ثقة بعد شهرين ونصف الشهر من الان سيكون لمصر رئيس منتخب وسوف اسلم له سلطة القرار". وفي يناير الماضي وافق الناخبون المصريون بنسبة 98.1% على الدستور الجديد الذي يمنح الجيش صلاحيات واسعة.

على صعيد اخر أعلنت وزارة الخارجية بالقاهرة أن السلطات المصرية تتابع بشكل مكثف وعن كثب المعلومات الأولية المتوافرة والتي تشير الى قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا والخاصة باحتجاز 70 مصريا في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس. وذكرت الخارجية في بيان صادر الجمعة أنه يجري التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين.

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