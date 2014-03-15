إخماد حريق بمصنع ببورسعيد

تلقت إدارة شرطة النجدة بمحافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب حـريـق بمصنع الغـازي للمصنوعات الخشبية خلف منفذ الرسوة الجمركي دائرة قسم الجنوب .

تم على الفور الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء جمال العيسوى مدير الإدارة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

وأثناء قيام قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق حدث اختناق وضيق فى التنفس لأمين الشرطة أحمد محمد عبد الرازق ـ من قوة إدارة الحماية المدنية تم على اثرها نقله للمستشفى العسكري للعلاج .

وقد تبين نشوب الحريق بكمية محدودة من الأخشاب والمعدات بالمصنع المذكور، حيث تم السيطرة على الحريق سريعًا قبل امتداده لمصنع أخر بجواره، هذا وتباشر الأدلة الجنائية عملها لفحص أسباب الحريق.