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"اليوم السابع" ينشر "بانوراما صور" لأهم أحداث الجمعة

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ينشر "اليوم السابع" عددًا من الصور تعبّر عن الأحداث التى وقعت أمس الجمعة، إيمانًا بأن الصورة قد تعبر عن الحدث بأكثر من ألف كلمة.

على رأس الأحداث، إخلاء سبيل الراقصة صافيناز فى اتهماها بإخلال شروط التعاقد مع فندق شهير بالمهندسين، وتظاهرات لمؤيدى المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بالإسكندرية، واشتباكات بالأيدى بين مؤيدى ومعارضى حمدين صباحى.
>نترككم مع الصور..

جنازة 6 أشخاص بالإسكندرية إثر سقوط سور على كافيتريا
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جنازة 6 أشخاص بالإسكندرية إثر سقوط سور على كافيتريا
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حفل شبابى بالساقية تحت رعاية شركة بيبسى- تصوير عمر البوقلى
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إخلاء سبيل صافيناز فى اتهامها بإخلال شروط التعاقد مع فندق شهير بالمهندسين- تصوير عمرو مصطفى
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الجمعية العمومية لنقابة الأطباء.. لم يحضر أحد- تصوير حازم عبد الصمد
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تظاهرات لمؤيدى السيسى بالإسكندرية- تصوير عصام عبد الرحمن
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اشتباكات بالأيدى بين مؤيدى ومعارضى حمدين صباحى- تصوير حسن محمد
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حمدين صباحى بعد هجوم بعض المعارضين عليه بنقابة الصحفيين- تصوير حسن محمد
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مشجعى كرة اليد للنادى الأهلى أثناء مشاهدتهم مباراة الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة- تصوير حسين طلال
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سيارات تاريخية بمعرض "كلاسيكيات الفورميلا" بأرض المعارض بمدينة نصر- تصوير محمود حفناوى
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قوات الشرطة تمشط الشوارع الجانبية المجاورة لمسجد السلام بمدينة نصر- تصوير عماد عبد الرحمن
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الإخوان يحرقون محلات بشارع العريش فى الهرم بالألعاب النارية- تصوير حازم عبد الصمد
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الأهالى يحاولون إطفاء حريق محلات شارع العريش- تصوير حازم عبد الصمد
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