وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ اليوم

يقوم طيار حسام كمال وزير الطيران المدنى يرافقه طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم السبت بزيارة لمطار شرم الشيخ الدولي يتفقد خلالها المطار ومبانى الركاب ” وصول ومغادرة ” .

ويتفقد الوزير أماكن المشروعات الجديدة المزمع إنشاءها وهى المرحلة الثالثة من توسعات المطار تشمل إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 10 ملايين راكب سنويًا لتصبح طاقة المطار الاستيعابية بالكامل 18 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلى إنشاء حقل جوى كامل يشمل إنشاء ممرات وممر مساعد وطرق توصيل ومهبط طائرات يسع لأكثر من 46 طائرة بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار جنيه وذلك لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد السائحين المفترض استقبالهم حتى عام 2025 .

ويعقد الوزير اجتماعاً مع العاملين بالمطار للاطمئنان منهم علي سير العمل وحل المشكلات التي تواجههم .

صرح بذلك طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات .