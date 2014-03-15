أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ اليوم

Google+ Print
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ اليوم وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ اليوم

 

حسام كمال وزير الطيران المدنى

يقوم طيار حسام كمال وزير الطيران المدنى يرافقه طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم السبت بزيارة لمطار شرم الشيخ الدولي يتفقد خلالها المطار ومبانى الركاب ” وصول ومغادرة ” .

ويتفقد الوزير أماكن المشروعات الجديدة المزمع إنشاءها وهى المرحلة الثالثة من توسعات المطار تشمل إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 10 ملايين راكب سنويًا لتصبح طاقة المطار الاستيعابية بالكامل 18 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلى إنشاء حقل جوى كامل يشمل إنشاء ممرات وممر مساعد وطرق توصيل ومهبط طائرات يسع لأكثر من 46 طائرة بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار جنيه وذلك لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد السائحين المفترض استقبالهم حتى عام 2025 .

ويعقد الوزير اجتماعاً مع العاملين بالمطار للاطمئنان منهم علي سير العمل وحل المشكلات التي تواجههم .

صرح بذلك طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا