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ديل بوسكي: أتمنى أن يلحق أربيلوا بالمونديال

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ديل بوسكي: أتمنى أن يلحق أربيلوا بالمونديال ديل بوسكي: أتمنى أن يلحق أربيلوا بالمونديال

مدريد، (إفي): أعرب فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اليوم عن آماله في تعافي الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد البارو أربيلوا من الإصابة، وأن يكون مهيئا للحاق بمونديال البرازيل.

وقال ديل بوسكي في تصريحات لصحيفة (ماركا) "أتمنى أن تكون الظروف ملائمة لاستدعائه للمونديال، لم نعلن القائمة النهائية بعد، استبعاده من ودية إيطاليا كان بغرض منح الفرصة لأزبيليكويتا" لاعب تشيلسي الانجليزي..

وتعرض أربيلوا لإصابة بالركبة سيغيب بسببها عن اللعب لمدة شهرين، ليعود في منتصف مايو كما هو متوقع.

وأبدى اللاعب ثقته في إمكانية اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا، في حال بلغه الريال، والوصول الى مونديال البرازيل اذا استدعاه ديل بوسكي.

وفي سياق آخر أوضح المدرب المخضرم أن دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، البرازيلي الأصل، "اندمج بشكل جيد مع في ظهوره الدولي الأول امام إيطاليا، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته بالمباراة".

كما أشار الى وجود منافسة شرسة في خط الهجوم، لكنه ألمح الى وجود مركز ثابت لسيسك فابريجاس كمهاجم ثالث.

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