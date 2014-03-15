باسم يوسف يواصل هجومه على جهاز الإيدز: "فات من الوقت 14 يوماً"

واصل الإعلامى الساخر باسم يوسف، انتقاده لجهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعلاج الإيدز وفيروس سى، مشيرا إلى أنه فات من الوقت 14 يوماً من الإعلان عن الاختراع.

وقال مقدم برنامج "البرنامج"، على فضائية "ام بى سى مصر": "كان ياما كان فى سالف العصر والأوان – يجى من أسبوعين كده – كان فى حكيم سرنجاتى عمل اختراع يقلب أى حاجة كفتة تقولشى حاتى، الناس فضلت تطبل وتزمز ما عدا مستشار السلطان فضل لوحده يهاتى، قالوله ايش فهمك انت – مع انه جاى من ناسا مش عجلاتى – فجأة كلهم عملوا عليه كماشة وقطعوا فروته على كل شاشة محدش سابه من كبيرهم لتوفيق عكاشة".

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