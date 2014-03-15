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الأزهر والأوقاف يؤكدان مكانة الشهيد فى الإسلام

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الأزهر والأوقاف يؤكدان مكانة الشهيد فى الإسلام الأزهر والأوقاف يؤكدان مكانة الشهيد فى الإسلام

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن ترحمه على شهداء الواجب الوطني مثمنًا دور الشهيد فى الإسلام.

جاء ذلك فى بيان للامام الاكبر في ذِكرى يوم الشهيد.

ومن جانبه أشار وزير الاوقاف، فى بيان مماثل، إلى مكانة الشهيد فى الإسلام فجعله الله مع النبيين والصديقين، كما أن من إكرام الله عز وجل للشهيد شفاعته لأهله حتى ورد أنه يشفع لسبعين من أهل بيته.

وأوضح وزير الاوقاف أن شجاعة وإقدام الشهيد دليل على قوة الإيمان بالله وأن الله سبحانه وتعالى رفعه فى مكانة رفيعة وجعل للصابر على فراق الشهيد منزلة حسنة فى الدنيا والاخرة تقديرا للشهيد واهله.

أ ش أ

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