لجنة «طرق دبي» النسائية .. تعزيز لدور المرأة

أسست هيئة الطرق والمواصلات في دبي اللجنة النسائية في 26 يوليو 2006، ويترأسها حاليا كوثر كاظم مدير ادارة الموارد البشرية والتطوير، وبهدف إعداد البرامج التوعوية في ما يتعلق بدور المرأة في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي، وتنظيم الندوات والدورات النسائية في مختلف المجالات المتعلقة بعمل المرأة، إلى جانب اعداد ماراثون هيئة الطرق والمواصلات النسائي لموظفات الهيئة..

وتنظيم واعداد البرامج لتفعيل المشاركة في الاحتفالات والمناسبات المتعلقة بالمرأة، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال سريعة مع المنظمات أو الجمعيات المحلية أو الدولية لتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم والمساندة للنساء العاملات في الهيئة، والوقوف على متطلبات الموظفات بالهيئة لتطوير احتياجاتهن المهنية والثقافية والاجتماعية.

وتتطلع اللجنة إلى تنظيم المنتديات والدورات في الميادين المتباينة والمرتبطة في الوقت ذاته بعمل المرأة إلى جانب إطلاق برامج لتعزيز مشاركة المرأة في الأحداث والفعاليات المتعلقة بشؤونها.

برامج وفعاليات

نفذت اللجنة النسائية في الهيئة العديد من البرامج والفعاليات، منها تنظيم حملة "سرطان الثدي" تحت شعار لاننا نحبك، والمشاركة في بطولة البولينغ للسيدات لعام 2013 بالتنسيق مع لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتخصيص مواقف مؤقتة للموظفات الحوامل وأصحاب الظروف الخاصة، إلى جانب اشراك عدد من موظفات الهيئة في دورة "تقدير الذات" بالتنسيق مع دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري".

كذلك، المشاركة في الاحتفالات بالعيد الوطني 42 من خلال تخصيص ركن نسائي بطابع تراثي ذات فعاليات متنوعة بالإضافة الى تخصيص هدايا تذكارية لأول 42 موظفة باشرت العمل في الهيئة. كما قامت اللجنة بتفعيل اللقاء المفتوح لموظفات الهيئة تحت شعار "لأجلك" يتم من خلالها رصد احتياجات الموظفات في الهيئة والعمل على تلبيتها، وتوفير مقاعد أطفال للموظفات بمناسبة المولود الجديد وذلك تعزيزا لسلامة أطفالهن على الطريق، كما قدمت اللجنة دعما لمنتدى القيادات النسائية العربية في دورته الثالثة كشريك داعم.

وتقوم اللجنة بالتواصل وتبادل الزيارات والخبرات مع عدد من المؤسسات والهيئات الخارجية من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

تطوير الشخصية

تهتم اللجنة النسائية بهيئة الطرق والمواصلات بتطوير الشخصيات النسائية التي تساهم في تحقيق أهداف الهيئة وتطبيق آفاقها الاستراتيجية والنهوض بالأنشطة النسائية المختلفة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وتعزيز مكانة وصورة الهيئة في المجتمع من خلال النشاطات والمشاركات النسائية والأعمال الاجتماعية والتطوعية الفعالة التي تنظمها اللجنة .