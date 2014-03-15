أمطار الخير مستمرة على مناطق الدولة

مع استمرار تزايد كميات السحب على كافة مناطق الدولة وتعمق حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين الماضيين، استمر أمس هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق عديدة متفرقة من البلاد خاصة خلال فترة المساء.

وساد أمس طقس غير مستقر بشكل عام، حيث تزايدت كميات السحب على كافة مناطق الدولة تخللها بعض السحب الركامية والرعدية صاحبها سقوط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق متفرقة، فيما استمرت الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبوظبي أن مناطق عديدة شهدت أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة ولفترات متقطعة شملت جميع إمارات ومدن الدولة، حيث تفاوتت شدة هطول الأمطار من منطقة إلى أخرى، لافتا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار إلى يوم الغد.

وسقطت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على أبوظبي وما حولها ومدينة محمد بن زايد وعلى مناطق متفرقة من العين وكانت متوسطة على مدينة خليفة وسيح شعيب والشهامة والرحبة والوثبة والجيمي وخفيفة على دبي والفجيرة والشارقة وسقوط أمطار متوسطة على مدينة خليفة، كما شوهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على الشريط الساحلي والجزر.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن الدولة تتعرض منذ يوم الخميس الماضي لتأثير امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، أثرت على الأحوال الجوية وعملت على تكاثر السحب الركامية وسقوط الأمطار وكذلك عملت على انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بصورة ملحوظة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد فإنه نتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الباردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي خلال اليوم تشتد معها أيضا حالة عدم الاستقرار الجوي ليصبح الطقس غائما بوجه عام، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على المناطق الشمالية، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية على أغلب المناطق، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على بعض المناطق الداخلية الغربية محملة أحيانا بالغبار ومثيرة للأتربة.