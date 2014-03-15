أبوظبي تقفل ملف مدارس الفلل نهاية العام الدراسي المقبل

يتوجه مجلس أبوظبي للتعليم لإغلاق 10 مدارس فلل في الفترة من مارس الجاري وحتى مارس 2015، وتضم تلك المدارس قرابة 7 آلاف طالب وطالبة.ويأتي هذا العدد من المدارس التي ستغلق من بين 25 مدرسة فيلا تمثل آخر مدارس الفلل في الإمارة، حيث أكد المجلس أن ملف مدارس الفلل سيغلق مع نهاية العام الدراسي 2014 / 2015، وأن عمليات الاغلاق يتم تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس بهدف تأمين مقاعد بديلة لطلبة أية مدرسة يتم إغلاقها.

وأوضح المهندس حمد الظاهري مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بالمجلس ، أن عدد مدارس الفلل المتبقية حاليا هو 25 مدرسة، حيث سيتم خلال شهر مارس الجاري إغلاق مدرستين من المدارس الهندية وتضم كلتاهما 1845 طالبا وطالبة، بينما سيتم إغلاق 4 مدارس فلل في صيف 2014 مع نهاية العام الدراسي الجاري..

وتضم هذه المدارس الأربع 2531 طالبا وطالبة، بينما سيشهد مارس 2015 إغلاق 4 مدارس فلل أخرى تضم 2573 طالبا وطالبة، موضحا أن بعض المدارس المغلقة أثبتت جديتها وستنتقل مع إغلاقها لمدارس بديلة، بينما ستغلق أخرى لأنها لم تثبت أية جدية في تغيير مبناها وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

وشدد المهندس الظاهري على أن مشروع إغلاق مدارس الفلل سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الأكاديمي المقبل (2014/2015) بحيث لن تكن هناك أية مدرسة خاصة بنظام الفلل موجودة على مستوى إمارة أبوظبي ككل، مما يعزز عمليات التطوير في قطاع التعليم الخاص من خلال حرص المجلس على توفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة.

انخفاض مدارس الفلل

وقد حظي ملف "مدارس الفلل" باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس أبوظبي للتعليم، الذي يحرص سنويا على إغلاق عدد من تلك المدارس وتوفير بدائل لطلابها وتأجير مبان حكومية شاغرة لصالح المدارس الجادة في بناء مبان جديدة، وتوفير أراض سكنية للمستثمرين للبناء ، بالإضافة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وفي إطار جهود المجلس في السنوات الأخيرة انخفض عدد مدارس الفلل بشكل ملحوظ..

حيث كانت 72 مدرسة فيلا في العام الدراسي 2008 - 2009 تضم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، ثم انخفض عددها إلى 69 مدرسة فيلا في عام 2009 - 2010 تضم 43 ألف طالب وطالبة، وتراجع العدد في 2010 - 2011 إلى 54 مدرسة تضم 38 ألف طالب وطالبة..

وفي العام 2011 / 2012 انخفض عددها إلى 43 مدرسة بها 31 ألفاً و800 طالب وطالبة، وخلال العام الدراسي الماضي انخفض عددها إلى 37 مدرسة تضم 24 ألف طالب وطالبة بينهم 2661 طالباً وطالبة من المواطنين، والآن لدينا 25 مدرسة ستغلق جميعها مع العام 2014 / 2015.

زيادة سنوية

ومع النمو المتزايد في نسبة إقبال الطلبة على الالتحاق بالقطاع الخاص والتي تقدر بـ5 % سنويا، فإن المجلس يعطي أولوية ضمن أجندة عمله لعملية التوسع في إنشاء مدارس خاصة جديدة، حيث افتتح العام الدراسي الجاري نحو 11 مدرسة خاصة جديدة، ويستعد العام الدراسي المقبل لافتتاح7 مدارس خاصة جديدة، حيث يسعى سنويا لتوفير ما يقارب من 12 ألف مقعد إضافي للطلبة.

رسوم مدرسية

ومع عملية إغلاق أية مدرسة من مدارس الفلل، فإنه يتوجب على المدرسة قبول أبنائها من الطلبة القدامى في المدارس البديلة بذات الرسوم الدراسية التي كانوا يدفعونها ويسمح لهم بزيادة أقصاها 20 %، أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين يتم قبولهم لأول مرة في المدرسة الجديدة، فإنه يحق للمدرسة أن تضع لهم رسوما دراسية جديدة والتي تكون قد حددت لها بناء على موافقة المجلس بعد دراسة جادة لقيمة تلك الرسوم في إطار حجم الاستثمارات التي تقدمها المدرسة في مبناها البديل أو الجديد.