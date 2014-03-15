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تغيير مسمى إدارة الخدمات الالكترونية بشرطة دبي إلى «الذكية»

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تغيير مسمى إدارة الخدمات الالكترونية بشرطة دبي إلى «الذكية» تغيير مسمى إدارة الخدمات الالكترونية بشرطة دبي إلى «الذكية»

أصدر اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، قراراً إداريا بتغيير مسمى الإدارة العامة للخدمات الالكترونية إلى الإدارة العامة للخدمات الذكية، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعديل اسم دائرة حكومة دبي الإلكترونية إلى حكومة دبي الذكية، في شهر مايو الماضي، والقاضية بالتحول نحو الذكية، مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية.

وقال المزينة: إن القرار يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تنفيذ تطلعات سموه في مواصلة الإبداع لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة للحكومة الذكية في إمارة دبي، والتي تقدم خدماتها للمتعاملين بشكل إبداعي وسهل، عبر الأجهزة الذكية المحمولة كنقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وكجزء من مواكبة التطورات العالمية على الصعيد التقني، واستجابة لمتطلبات الجمهور وقطاع الأعمال، بما يحقق لدولتنا التفوق والريادة.

وأضاف: نضع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نصب أعيننا للتحول الى الحكومة الذكية، وتحقيق الرقم واحد، التي دعا لها سموه، في مجال توفير خدمات الحكومة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات حكومة المستقبل، ويحقق السعادة للمتعاملين، مضيفا أن شرطة دبي كانت من الدوائر الحكومية الأولى التي بدأت بالتحول إلى الأنظمة التكنولوجية.

 

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