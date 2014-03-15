مجلس أولياء أمور طلبة المنطقة الوسطى يزور روضتي الحصن والأبرار

قام مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى في إطار تواصل نشاطه مع مختلف مدارس المراحل التعليمية في المنطقة والاطلاع على سير العملية التعليمية بزيارتين، الأولى إلى روضة الحصن والثانية إلى روضة الأبرار.

وتعد الزيارات واحدة من أهم المبادرات التي ينفذها المجلس للتواصل والتفاعل مع المدارس لاسيما المدارس والروضات في المنطقة والوقوف على برامجها وأنشطتها ودعمها.

وتمثل تلك الزيارات التربوية في إطار برنامج الزيارات الميدانية للمدارس لعام 2013 ـ 2014م والتي يقوم بها المجلس لمتابعة الأمور التربوية لطلبة وطالبات مدارس المنطقة الوسطى والقيام بدوره كرافد للميدان التربوي والتحصيل التعليمي لمختلف الطلاب والطالبات.

ترأس وفد المجلس راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس ورافقه محمد عبدالله بن هويدن عضو المجلس وعدد من موظفي المجلس، فيما استقبل وفد المجلس مديرة روضة الحصن سميرة أحمد بني حماد ومديرة روضة الأبرار منى حسين أحمد ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

وحرص راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة على الالتقاء بإدارات الروضتين والمدرسات وتوجيههن بضرورة بذل أقصى جهودهن لخدمة الاجيال وغرس قيم الطاعة والولاء لولي الأمر ولقيادة الدولة والانتماء للوطن. ودعا الهيئتين الادارية والتدريسية إلى أن يغرسوا في الطالب القيم الاجتماعية والالتزام بالقوانين داخل الروضة لان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر وشكرهم على حفاظهم على طلابنا وعلى جهودهم المتواصلة في الرقي في العملية التعليمية.

وحرص المجلس على الاطلاع على مرافق الروضة والمشاريع التي قامت بها الروضة خلال الفترة السابقة وزاروا الطلاب في صفوفهم وزرعوا البسمة على وجوه الطلبة واطلع الضيوف على مختلف احتياجات الروضتين.