حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء عبدالله الكندي

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله محمد سيف الكندي بمنزله في منطقة الفرفار بالفجيرة، وذلك بمناسبة تخرج الملازم محمد عبدالله محمد الكندي في كلية علي الصباح العسكرية، والملازم سعيد عبدالله محمد الكندي في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، والملازم خلفان سعيد محمد سيف الكندي في كلية زايد العسكرية.

كما حضر المأدبة الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمدعوين.

وقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة التهنئة للخريجين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والمستقبلية.