سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الطنيجي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء الى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى، عبدالله أحمد بن جمعة الطنيجي برأس الخيمة.

وأعرب سموهما خلال الزيارة التي قاما بها الى منزل الأسرة في منطقة الرمس في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة الى أنجال الفقيد فيصل عبدالله بن جمعة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفهد ومحمد وعبدالرحمن وفلاح وأحمد وأخوان الفقيد طارق وبدر ونايف وعمر وجمعة وإلى ذويه.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، الى جانب معالي صقر غباش وزير العمل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وأعيان البلاد والشخصيات والمسؤولين ومديري الشركات والهيئات وأبناء القبائل.

وأعرب الجميع خلال الزيارة التي قاموا بها الى منزل الأسرة في منطقة الرمس في رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة الى أنجال الفقيد وذويه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.