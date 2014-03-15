السيد حمدي يشكر يوسف ويؤكد: يدان سيفيد الأهلي كثيرا

القاهرة /أ ش أ/ أعرب السيد حمدي مهاجم الأهلي عن الشكر للجهاز الفني لفريقه بقيادة محمد يوسف، على إعطائه فرصة المشاركة في مباراة الانتاج الحربي والتي أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/1، حيث أحرز السيد حمدي الهدف الثالث لفريقه.

وأكد مهاجم الأهلي، أن الفوز يعطي الفريق دفعة قبل المباريات القادمة سواء بالدوري أو في بطولة إفريقيا.

وعن موسى يدان، أشار السيد حمدي إلى أن اللاعب البوركيني يمتلك مهارة عالية سوف تفيد الأهلي في المباريات القادمة، وأنه سيترك بصمة مع الأهلي.

ومن جهته، قال صبري رحيل الظهير الأيسر للأهلي، إن الفريق يسعى للفوز في المباريات القادمة وتحقيق الثلاث نقاط في كل مباراة بالدوري من أجل استعادة المركز الأول والوصول للمربع الذهبي للمنافسة على بطولة الدوري.