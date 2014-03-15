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لاعبو الإسماعيلي يرفضون الخصم من مكافآت التأهل الإفريقي

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لاعبو الإسماعيلي يرفضون الخصم من مكافآت التأهل الإفريقي لاعبو الإسماعيلي يرفضون الخصم من مكافآت التأهل الإفريقي

أبدى لاعبو الإسماعيلى رفضهم الحصول على مكافأة الصعود إلى دور 16 للبطوله الكونفدراليه الأفريقيه بعد الفوز على فريق أيتاشنتى بطل الكونغو بعدما تم الخصم منها.

وعلم FilGoal.com أن النادى خفض قيمة المكافأه من 8 آلاف جنيه كما هو مقرر باللائحه إلى 5 آلاف جنيه بسبب الازمه الماليه التى يمر بها النادي.

وطلب اللاعبون الحصول على قيمة المكافأه كما هو مقرر باللائحه وألا يتم تخفيضها مما دفعهم لرفض الحصول على المكافأة منقوصة.

بينما يرى المسئولون بالإسماعيلى أنهم النادى الوحيد بين الأنديه المصريه التى تصرف المستحقات للاعبين في موعدها حتى إنه صرف كل مكافآت الفوز ماعدا مباراتى المصرى وتليفونات بنى سويف.

بالإضافه إلى صرف اللاعبين لمايقرب من نسبة ال25% من مقدمات العقود للموسم الكروى الحالى.

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