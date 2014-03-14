عاطل ينصب على المواطنين ويحصل منهم على إيصالات أمانة بسوهاج‎

تلقت مديريـــة أمن سوهاج بلاغ بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من كل من “محمد مستقبل الرضا علي عبد العال” 22 سنة طالب و”صفوت محمد عبد الخالق عبد اللطيف” 53سنة أمين مخازن بعيادة المراغة الشاملة وجمال محمود عطا الله حسانين 48 سنة تاجر بقالة وحمام محمود أحمد السيد حجازي 54 سنة عامل بالأوقاف ويقيمون بني هلال دائرة مركز المراغة إذ قرر الأول بأنه فوجئ باستدعائه لمركز شرطة المراغة لسؤاله فـي المحضر رقم 2620 إداري المركز لسنة 2012 ( خيانة أمانة) وفور حضوره تبين قيام المحامي أحمد يوسف محمد أحمد وكيلا عن المدعو محمد قبيصي جامع حسن يقيم ببني هلال دائرة المركز بشكايته مدعياً تقاضيه من الأخير مبلغ ” 168 ” ألف جنيه علي سبيل الأمانة لتوصيلها للمدعو “علي قبيصي” جامع علي حسن وبإضطلاعه علي صورة إيصال الأمانة تبين أن توقيعه صحيحاً بالرغم من عدم تحريره ثمة إيصالات لأي شخص.

وأضاف المذكور بحضور شخص ” مجهول ” لمنزله منذ فترة وأدعي أنه مندوب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وطلب منه التوقيع علي استلام خطاب صادر من مديرية التأمينات والمعاشات بسوهاج يفيد بأن والده سوف يتم تسوية معاشه مبكراً .

وأشار إلى قيام المذكور بالحصول علي توقيعين علي الخطاب بغرض ابتزازه لتقاضي مبالغ مالية منه.

وبسؤال باقي المبلغين أقروا بأنه حال تواجدهم بمحال إقامتهم في عضون شهر يناير 2012 حضر إليهم أحد الأشخاص ،واعترفوا بأن مندوب إحدي الجهات الحكومية [ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ] وسلم لكل منهم مظروف يحتوي علي إخطار منسوب للجهة مفاده تسوية معاشات مبكره ،وقام بالحصول علي توقيعاتهم جميعاً كل علي حدا بواقع توقيعين لكل شخص منهم وأنهم يخشوا تكرار ما حدث مع المبلغ الأول.

وتم تشكيل فريق بحث ضم ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو محمد قبيصي جامع حسن 36 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي ويقيم بناحية بني هلال دائرة مركز المراغة وله محل إقامة آخر بلصفورة دائرة مركز سوهاج والسابق أتهامه فـي عدد “4 ” قضايا أخرها القضية رقم 328 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 [ نصب – تزوير ] لابتزازه

> عدد من الأطباء بمدينة سوهاج بذات الأسلوب الإجرامي [ موضوع أخطار المديرية بتاريخ 24/1/2014 ] · عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه

> · كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي

> · تحرر عن ذلك المحضر رقم 2608 جنح مركز المراغة لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف