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الطائرة الماليزية حلقت “لخمس ساعات” عقب اختفائها عن الردارات

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الطائرة الماليزية حلقت “لخمس ساعات” عقب اختفائها عن الردارات الطائرة الماليزية حلقت “لخمس ساعات” عقب اختفائها عن الردارات

أرشيفية

قال خُبراء إن الطائرة الماليزية المختفية MH 370 ، حلقت لساعات بعد اختفائها من على الرادارات.

ويعتقد أن الطائرة ظلت ترسل اشارات اوتوماتيكية للقمر الصناعي لفترة طويلة بعد فقدان الرادارت الأرضية الاتصال معها.

تشير المعلومات التي وردت لبي بي سي ، أن الطائرة قد تكون حلقت مسافة تصل إلى نحو 1600 كم أبعد من آخر موقع تم رصدها فيه.

وأرسلت الولايات المتحدة اليوم الجمعة ، فرق بحث إلى المحيط الهندي ; لتعقب آثار الطائرة الماليزية بعد انتشار تكهنات باحتمال أن تكون ابتعدت أكثر عن خط سيرها المقرر.

الجدير بالذكر أن فرق البحث كانت قد فشلت   حتى الآن في العثور على أي أثر للطائرة التي اختفت السبت الماضي وعلى متنها 229 راكبا ، وكان آخر اتصال موثوق للطائرة مع برج المراقبة قد جرى أثناء تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي بالقرب من السواحل الماليزية.

وقد أرسلت الولايات المتحدة مدمرة وطائرة استكشاف متطورة الى المحيط الهندي على بعد آلاف الأميال إلى الغرب من ماليزيا.
> ويشارك ايضا الأسطول وسلاح الجو الهندي وخفر السواحل في عمليات البحث على إثر طلب الماليزية المساعدة.

BBC

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