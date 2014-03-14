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محمد الباز: الجهة المسؤلة عن التشويش على قنوات “MBC مصر” مجهولة

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محمد الباز: الجهة المسؤلة عن التشويش على قنوات “MBC مصر” مجهولة محمد الباز: الجهة المسؤلة عن التشويش على قنوات “MBC مصر” مجهولة

قال محمد الباز ، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام ، تعليقًا على التشويش الذي حدث على قناة “MBC  ، “إنه من حق القناة أن تقدم شكاوي ، ولكن ستكون ضد مجهولا لإن الجيش الإلكتروني الذي سبق وأعلن مسؤليته عن التشويش في الحلقة الماضية هو كيان هُلامي لا وجود له ، بحسب ما أعلن . فيجب علي إدارة القناة أن تحدد الجهة المنوطة بعملية التشويش علي تردداتها أولاً”.

وذكر “الباز” في تصريح خاص لـ ONA أن ، ما تتعرض له الآن قنوات ال MBC التي تذيع برنامج البرنامج الذي يقدمه الإعلامي “باسم يوسف” هي محاولات رخيصة لمنع مشاهدة البرنامج خاصة في ظل توافر وسائل الإعلام الإجتماعي كاليوت يوب ، كما أكد أنه تشويش متعمد.

 

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أونا

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