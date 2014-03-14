أنيلكا يفسخ عقده مع وست بروميتش

أعلن المهاجم الفرنسي المخضرم نيكولاس أنيلكا اليوم فسخ تعاقده مع نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي.

وأثار أنيلكا الجدل مؤخرا بسبب حركة تم اعتبارها “معادية للسامية” قام بها اثناء الاحتفال بهدف امام وستهام أواخر العام الماضي، ليتم إيقافه خمس مباريات مع دفع غرامة مالية كبيرة قدرت بـ80 الف جنيه استرليني.

ورغم أن عقده يمتد مع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم، الا أن الفرنسي الدولي السابق أعلن عبر موقع “تويتر” فسخ العقد “منذ هذه اللحظة”.

وأبدى أنيلكا اعتراضه على الشروط التي فرضتها إدارة وست بروم عليه لإعادة إندماجه بالفريق، وذلك بعد إيقافه من قبل النادي والتحقيق معه بسبب نفس الإشارة.

وأنكر أنيلكا قيامه بأي إشارة ذات طابع سياسي وطالب برفع العقوبة.

وواصل بذلك “الرحالة” الفرنسي تجواله في عدد كبير من الفرق خلال مسيرته، حيث لعب لباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبولتون وتشيلسي في إنجلترا وريال مدريد الإسباني وفنربخشة التركي وشنغهاي الصيني ويوفنتوس الإيطالي.