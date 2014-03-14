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تعثر مفاوضات التجديد بين برشلونة وميسي بسبب 45 مليون يورو

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تعثر مفاوضات التجديد بين برشلونة وميسي بسبب 45 مليون يورو تعثر مفاوضات التجديد بين برشلونة وميسي بسبب 45 مليون يورو

ميسي

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد العقد بين نادي برشلونة وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي ستتأخر لفترة أطول لتعثر الاتفاق بشأن المقابل المادي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رئيس النادي الكتالوني الحالي خوسيه ماريا بارتوميو عرض على ميسي راتبا أقل مما عرضه الرئيس السابق ساندرو روسيل.

وأشارت الصحيفة الى أن الفرق بين ما عرضه بارتوميو وبين ما طلبه والد ميسي ووكيل أعماله خورخي بلغ 45 مليون يورو موزعة على خمس سنوات، بمعدل تسعة ملايين يورو في الموسم “فارق بين العرض والمطلوب”، دون الكشف عن القيمتين الأصليتين.

وبسبب ذلك قرر خورخي ميسي تعطيل مفاوضات تجديد العقد الذي سينتهي في 2018 ، حيث يكمن الخلاف في نقاط أخرى بخلاف الراتب، مثل حقوق استغلال الصور الشخصية للاعب المتوج بالكرة الذهبية أربع مرات.

ويسعى النادي لخفض نسبة عائدات ميسي من الصور الشخصية، كما يريد إلغاء عقد الرعاية الذي وقعه مع شركة خطوط الطيران التركية، فيما لا يمانع في الإبقاء على قيمة الشرط الجزائي في عقده، المقدرة بـ250 مليون يورو.

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