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فرنسا تدعو الجزائر إلى إحترام حق التظاهر قبل الانتخابات الرئاسية

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فرنسا تدعو الجزائر إلى إحترام حق التظاهر قبل الانتخابات الرئاسية فرنسا تدعو الجزائر إلى إحترام حق التظاهر قبل الانتخابات الرئاسية

ارشيفية

دعت فرنسا الجزائر إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير ، وذلك على ضوء منع الشرطة الجزائرية مظاهرة للمعارضة هذا الأسبوع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية – فى تصريحات للصحفيين – إن بلاده ترغب فى أن يتم إحترام حرية الصحافة والتعبير في الجزائر .

وشدد نادال على أن الحق في التظاهر السلمي يشكل جزءا من الحريات الأساسية .. مضيفا أن باريس تأمل فى أن يتم إحترام الحريات الأساسية في الجزائر كما فى جميع أنحاء العالم.

وتعليقا على ما أعلنه مجلس الشعب السوري من اشتراط على مرشحي الرئاسة الإقامة داخل البلاد .. قال الدبلوماسى الفرنسى إن فرنسا تريد إستئناف المفاوضات بشكل سريع وذلك فى إشارة إلى مفاوضات “جنيف-2″ .

وأضاف أنه لابد وأن تقبل سلطات دمشق بالأجندة التي اقترحها المبعوث الدولى المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي .

وأوضح نادال أنه يتعين على السلطات السورية أن تتخلى عن إجراء انتخابات الرئاسة خارج إطار بيان جنيف “جنيف-1″ وعملية الانتقال السياسي ، الذى توصلت له القوى الكبرى فى عام 2012.

أ ش أ

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