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محمود أبو النصر يعين "الشحات" رئيسا لقطاع التعليم الفنى

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محمود أبو النصر يعين "الشحات" رئيسا لقطاع التعليم الفنى محمود أبو النصر يعين "الشحات" رئيسا لقطاع التعليم الفنى

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، قرارًا بتعيين المهندس أحمد حسن الشحات، بمركز التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة، رئيسًا لقطاع التعليم الفنى، خلفًا للدكتور إبراهيم هلال، الذى أنهى الوزير ندبه منذ أيام.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشحات شاب يبلغ من العمر 45 عامًا، مؤكدًا أن اشتراطات الوظيفة هى الحصول على مؤهل هندسى وليس الحصول على درجة الدكتوراه.

وفى قطاع التعليم العام، عيّن أبو النصر محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، قائمًا بأعمال رئيس قطاع التعليم العام، بعد استقالة مايسة فاضل ولحين تعيين رئيسًا جديدًا للقطاع بدلا من سعد، الذى لا يحق له التعيين على وظيفة رئيس قطاع وهو يحمل درجة وظيفية أقل.

وأكد الوزير، أنه سيبحث عن جامعى وتربوى لتولى مهمة القطاع، وأن سعد تم تعيينه بشكل مؤقت لتسيير أعمال امتحانات الثانوية العامة.

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