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وزير الإعلام السوري: حديث “الإبراهيمي” حول الانتخابات الرئاسية تجاوز لمهمته

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وزير الإعلام السوري: حديث “الإبراهيمي” حول الانتخابات الرئاسية تجاوز لمهمته وزير الإعلام السوري: حديث “الإبراهيمي” حول الانتخابات الرئاسية تجاوز لمهمته

وزير الإعلام السوري عمران الزعبي – ارشيفية

أكد وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، أن حديث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي حول الانتخابات الرئاسية في سوريا لا يندرج ضمن مهامه وهو غير مخول بهذا الكلام.

وأضاف الزعبي ـ في تصريح خاص للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السوري، اليوم الجمعة، أن الابراهيمي ليس من مهمته ايضا مناقشة قضايا سيادية تتعلق بالشأن الداخلي السوري، لافتا إلى أن القرار بإجراء الانتخابات تقرره السلطات السورية ولا يستطيع أحد أن يعطل الاستحقاقات الدستورية في سوريا.

وأوضح الزعبي أنه يجب على الإبراهيمي أن يحترم دوره كوسيط ويكون نزيها وحياديا، مشيرا إلى أن كلامه يتجاوز مهمته وينسجم مع اللغة التي طرحها “وفد الائتلاف” في مؤتمر جنيف 2 ومع السياسة الأمريكية.

وكان المبعوث الأممي إلى دمشق الاخضر الإبراهيمي قد أكد في وقت سابق اليوم أن ترشح الرئيس السوري بشار الاسد لإنتخابات الرئاسة المقبلة سيعمل على تعقيد مساعي الحل السلمي للنزاع.

أ ش أ

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