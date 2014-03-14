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معرض الرياض يسحب أعمال محمود درويش بحجة احتوائها على “مخالفات شرعية”

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معرض الرياض يسحب أعمال محمود درويش بحجة احتوائها على “مخالفات شرعية” معرض الرياض يسحب أعمال محمود درويش بحجة احتوائها على “مخالفات شرعية”

الشاعر الفلسطيني -محمود درويش

سحبت إدارة المطبوعات في معرض الرياض الدولي للكتاب ، كافة أعمال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من المعرض، بحجة تضمنها ” عبارات تحمل مخالفات شرعية فيها تجاوزات على ذات الله ، وإساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، كانت قد وردت في أحد كتب درويش المشاركة في المعرض.

وقالت إدارة المعرض إنه  تم سحب إبداعات محمود درويش من المعرض الذي افتتح في 11 مارس ، تحت عنوان “الكتاب .. قنطرة حضارة”، التي شاركت بها دار “الريس للكتب والنشر” ومقرها بيروت، التي تمتلك الحق الحصري بنشر دواوين محمود درويش.

في بادئ الأمر عبر المحتسبون ، عن اعتراضهم على الكتاب لمسؤول دار “الريس” للنشر ورفضهم القاطع لعرضه أمام زوار المعرض لاحتوائه، حسب ماوردوا “عبارات كفرية”، الأمر الذي أثار حيظة المسؤول.

خلق ذلك خلاف بين الجانبين، نتج عنه تدخل رجال الأمن لاحتواء الموقف ، حبث يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدي “المحتسبون” رفضهم لمحتوى كتاب في معرض الرياض الدولي.

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