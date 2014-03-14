السعودية تطلب من الدوحة طرد عزمي بشارة لمهاجمته الرياض

ذكر مصدر حضر الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن السعودية طلبت إغلاق قناة الجزيرة الفضائية على خلفية الخلاف مع قطر.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الرياض طلبت أيضا خلال اجتماع وزراء خارجية المجلس في 4 مارس في الرياض، إغلاق مراكز أبحاث في الدوحة وخصوصا مركز بروكنغز سنتر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي يديره النائب العربي الإسرائيلي السابق عزمي بشارة مستشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.

ويواجه مجلس التعاون الخليجي أزمة لا سابق لها منذ تأسيسه قبل 33 عاما منذ سحب السعودية والبحرين والإمارات في 5 مارس سفراءها لدى قطر المتهمة بالتدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول، وتهديد أمن واستقرار دول المجلس وخصوصًا بسبب تشجيع ودعم التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين التي باتت السعودية تعتبرها منظمة إرهابية.

وشهد مؤتمر الرياض اجتماعا عاصفا بين وزراء المجلس الذي يضم كذلك الكويت وسلطنة عمان.

وقال مصدر مقرب من أحد المشاركين في الاجتماع إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طلب من قطر تلبية ثلاثة مطالب وهي “إغلاق قناة الجزيرة التي تزرع الفتنة، وإغلاق مراكز للدراسات في الدوحة، وتسليم كل شخص خارج على القانون” موجود على أراضيها.