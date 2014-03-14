السيسى يصدق علي الدفع بـ5 سيارات إطفاء وعربتى مياه للسيطرة على حريق مصنع بالعاشر من رمضان

صدق السيد القائد العام المشير عبد الفتاح السيسى ، بمعاونة الحماية المدنية فى إطفاء الحريق الذى نشب بمصنع “ماك” للسجاد بمدينة العاشر من رمضان ، حيث صدق بالمعاونة 5 سيارات إطفاء وعربتى مياه .

وكان حريق هائل قد بمصنع “ماك” للسجاد والموكيت بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المنتج النهائي والمواد الخام، ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه ومحاصرة النيران.

واتضح أن النيران اندلعت في صالة الإنتاج، ويرجح أن يكون السبب حدوث ماس كهربائي، ولم تحدث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، ومازالت النيران مشتعلة وتتواصل جهود إطفائها والسيطرة عليها، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .