ضبط عامل يبيع تذكر القطارات بالأقصر في السوق السوداء

قامت شرطة السكة الحديد بالأقصر،بضبط عامل وبحوزته عدد من تذاكر القطارات بغرض بيعهل للمواطنين في السوق السوداء بأزيد من سعرها .

> كان اللواء مصطفي بكر، مدير الأمن ،قد تلقي إخطارا من مباحث شرطة السكة الحديد يفيد بضبط ح . س . س ” 29 سنة ” عامل أجري، ومقيم دائرة مركز شرطة الأقصر وبحوزته 7 تذاكر قطارات بهدف بيعها بالسوق السوداء.

> حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر .