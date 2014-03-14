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ضبط عامل يبيع تذكر القطارات بالأقصر في السوق السوداء

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ضبط عامل يبيع تذكر القطارات بالأقصر في السوق السوداء ضبط عامل يبيع تذكر القطارات بالأقصر في السوق السوداء

قامت شرطة السكة الحديد بالأقصر،بضبط عامل وبحوزته عدد من تذاكر القطارات بغرض بيعهل للمواطنين في السوق السوداء بأزيد من سعرها .
> كان اللواء مصطفي بكر، مدير الأمن ،قد تلقي إخطارا من مباحث شرطة السكة الحديد يفيد بضبط ح . س . س ” 29 سنة ” عامل أجري، ومقيم دائرة مركز شرطة الأقصر وبحوزته 7 تذاكر قطارات بهدف بيعها بالسوق السوداء.
> حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر .

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