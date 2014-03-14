المغرب تعلن عن تفكيك خلية إرهابية بالإشتراك مع الشرطة الإسبانية

أعلنت الداخلية المغربية اليوم الجمعةعن تفكيك خلية تجنيد مقاتلين “متشددين” في إسبانيا والمغرب، لإرسالهم للقتال في سوريا وليبيا ومالي، حيث تم اعتقال 7 أشخاص من أفراد الخلية في البلدين.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إنها اعتقلت 3 أشخاص في المملكة، وإنهم موجودون في مدينة العروي، على بعد 20 كلم جنوب مليلية، و أن هذه الخلية كانت تنشط في شمال المغرب، وفي مليلية، وفي مدينة ملقة القريبة في جنوب إسبانيا.

وأوضحت الداخلية المغربية أنه تم القضاء على الخلية بالتعاون مع قوات الأمن الإسبانية، التي اعتقلت بدورها رئيس الخلية الإسباني ومساعديه، – كما ذكر موقع سكاى نيوز عربية -.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن “العقل المدبر” للخلية أقام فترة في العروي قبل التوجه إلى مليلية حيث تمكن من “إرسال مجموعة متطوعين من مختلف الجنسيات للقتال في مالي وسوريا وليبيا”.

وأضافت أن الرجل كان “أيضا يجمع تبرعات مالية مهمة يرسلها إلى المنظمات الإرهابية”، وأنه أقام “علاقات متينة” مع عناصر “خلية فككت في نوفمبر 2012″.

وعلى جانب اخر قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان منفصل أن “أربعة أشخاص اعتقلوا في إسبانيا -ثلاثة في مليلية وواحد في ملقة، بمن فيهم مسؤول الخلية وثلاثة في المغرب”، مؤكدة أن العملية نفذتها الشرطتان الإسبانية والمغربية معا.