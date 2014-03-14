نجم فيورنتينا: يكفينا العودة للمباراة أمام يوفنتوس

فلورينسا فى 14 مارس /أ ش أ/ أشاد بورخا فاليرو نجم خط وسط نادى فيورينتينا الايطالى بتنظيم فريقه أمام نادى يوفينتوس فى لقاء الفريقين الليلة الماضية فى ذهاب دور الستة عشر لبطولة الدورى الاوروبى التى انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 فى تورينو.

وأعرب اللاعب الاسبانى عن اعتقاده بأن الصعود للدور قبل النهائى للبطولة أمر يمكن تحقيقه وأكد أن الفريق سيلعب من أجل الفوزفى لقاء العودةعلى ملعبه رغم أن التعادل يكفيه للصعود لدور الثمانية.

وقال فى تصريحات لسكاى سبورت ايطاليا "هذه نتيجة جيدة بالنسبة لنا،كنا منظمين للغاية ونجحنا فى العودة للمباراة بعد هدف ارتورو فيدال فى الدقيقة الثالثة من البداية".

يذكر أن مباراة العود ة تقام فى فلورينسا فى 20 من شهر مارس الحالى.