جوارديولا: سنواصل العمل كما علمنا هونيس

برلين، (إفي): أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ الألماني أن فريقه سيواصل العمل بنفس الجدية دون التأثر بسجن رئيس النادي البافاري أولي هونيس.

وقرر هونيس اليوم الجمعة عدم التقدم باستئناف ضد عقوبة سجنه لثلاثة أعوام وستة أشهر -ما يعني تنفيذه للعقوبة-، وأعلن استقالته من جميع مناصبه في النادي الألماني.

وصرح جوارديولا عشية مباراة باير ليفركوزن في البوندسليجا "ليس سهلا عليّ الحديث في يوم كهذا، يجب أن أتقن الألمانية بشكل أفضل لأتمكن من الإفصاح عن مشاعري الحقيقية".

وتابع مدرب برشلونة السابق "وصلت هنا منذ بضعة أشهر، ورأيت مدى أهمية هوينيس في النادي، بايرن أحد أقوى أندية العالم، وجزء كبير من ذلك تحقق بفضل شخصية هونيس، هذا ليس رأيي فقط، بل رأي كثيرين ممن تحدثت معهم من المنتمين للنادي واللاعبين".

وأضاف بيب "هونيس يستحق الاحترام، كان وسيظل صديقي، يجب أن نواصل العمل كما علمنا".

وقال هونيس في بيان "بعد التحدث مع عائلتي قررت قبول حكم المحكمة الإقليمية في ميونخ. لقد قلت لمحامي ألا يتقدموا بطلب استئناف. ذلك أمر يتعلق بما أعتقد أنه أخلاق ومسئولية شخصية. التهرب الضريبي كان الخطأ الأكبر في حياتي، وأتحمل تبعاته".

وأدين هونيس في قضية تهرب ضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو. وينتج هذا الدين عن الأرباح التي جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، والتي لم يقم هوينيس بإبلاغ سلطات الضرائب عنها.