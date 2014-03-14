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تقارير - تشيلسي سيعرض 27 مليون استرليني لضم دييجو كوستا

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تقارير - تشيلسي سيعرض 27 مليون استرليني لضم دييجو كوستا تقارير - تشيلسي سيعرض 27 مليون استرليني لضم دييجو كوستا

لندن /أ ش أ/ يستعد نادى تشيلسي الانجليزي للتقدم بعرض قيمته 27 ملايين جنيه استرليني لضم دييجو كوستا نجم نادى اتليتكومدريد الأسباني في الانتقالات الصيفية بعد أن وضعه على رأس أولوياته في موسم الانتقالات.

وذكر موقع "مترو" أن المدير الفني البرتغالى للبلوز جوزيه مورينيو أبلغ الإدارة أن ضم مهاجم على مستوى عالمى يجب أن يكون على رأس الأولويات في موسم الانتقالات القادم .

وعلى الرغم من تردد أنباء عن وجود اتصالات مع لويس سواريز وجونزالو إيجوايين وواين رونى ورادوميل فالكاو غير أنه يعتقد أن مورينيو أبلغ إدارة تشيلسى بأنه يريد ضم كوستا /25 عاما/ .

يذكر أن المهاجم الاسباني البرازيلي المولد يقدم موسما استثنائيا مع اتليتكو مدريد وسجل 21 هدفا فى 26 مباراة في الليجا ويثبت أقدامه كأحد أبرز مهاجمي أوروبا.

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