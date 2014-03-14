الأمن يقبض على المتهمين بإشعال النيران بمحل تجاري في شارع العريش

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية أنه تم القبض على المتهمين بإشعال النيران في محل تجاري في شارع العريش.

وأضاف المسئول أن قوات الأمن رصدت قيام مسيرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة الفيوم ، اشتبكت مع الأهالى ، وتعدت على الأهالي بالحجارة ، وزجاجات المولوتوف الحارقة وأطلقت الأعيرة النارية ، والخرطوشؤالأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الأهالى من بينهم عضوى حركة تمرد مصطفى محمد محمود أبوزيد -16 سنة- طالب ،و مصطفى ربيع هاشم -16 سنة – طالب.

وتمكنت قوات الشرطة من الفصل بينهم وتفريق مثيرى الشغب وضبط كلً من ، محمود محمد عبدالمولى 20 سنه طالب ، ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس وبحوزته قنبلة يدوية، ومحمود شفيق محمد أحمد – 17 سنة- طالب ، ومقيم بسنورس وبحوزته بندقية آليه وعدد من الطلقات النارية .

وتم نقل المصابان إلى المستشفى لإسعافهما ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على 4 من العناصر المتورطة فى إضرام النيران بأحد المحال التجارية بشارع العريش بمنطقة الهرم ، وبحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط جميع المتورطين فى تلك الواقعة .