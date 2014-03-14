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الداخلية الليبية: التحقيق مع 46 عاملاً مصريًا حول إقامتهم بطرابلس.. غدًا

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الداخلية الليبية: التحقيق مع 46 عاملاً مصريًا حول إقامتهم بطرابلس.. غدًا الداخلية الليبية: التحقيق مع 46 عاملاً مصريًا حول إقامتهم بطرابلس.. غدًا

وزارة الداخلية الليبية – ارشيفية

أكد الناطق الرسمي بأسم الداخلية الليبية رامي كحال ،أن 46 عاملا مصريا متواجدين بأحدى الجهات الشرعية التابعة لوزارة الداخلية الليبية ، لإجراء التحقيق معهم حول شرعية إقامتهم بالبلاد .

وقال كحال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط مساء اليوم، ان وزارة الداخلية ستستدعى غدا بعض العاملين بمصلحة الجوازات نظرا لإجازتهم غدا من أجل التحقق من أوراق العاملين المصريين في ليبيا ّإذا كانت صحيحة او غير ذلك.

وأضاف كحال أذا ثبت أن إقامتهم بالبلاد سليمة سيتم إخلاء سبيلهم فورا بالتعاون مع الخارجية الليبية ، وإذا ثبت عكس ذلك سيتم ترحيلهم الي القاهرة.

كان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الليبية سعيد الاسود، قد صرح في وقت سابق من اليوم أن السلطات الليبية أوقفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أكثر من 40 عاملا مصريا بدون اوراق ثبوتية لديهم.

أ ش أ

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