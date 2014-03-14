رسالة إلى المشير | بقلم : شريف سعيد

سيادة المشير عبد الفتاح السيسي ، تحية طيبة و بعد ، أكتب إليك عقب ليلة من التسريب الهاتفي الساخن ، أحدهم عبر شبكة رصد التي حتما تعرفها جيدا ، و هو تسريب لزميلك السابق بالمؤسسة الفريق أحمد شفيق ، و الأخر عبر أحد أنصارك و هو عبد الرحيم علي ، و هو تسريب للدكتور محمد البرادعي ، عقب تلك الليلة الكاشفة تحتم علينا جميعا ، و عليك و أنت على عتبات القصر ، الوقوف تأملا أمام عدد من الهوامش على دفتر التسريب :

> تم هتك عرض المادة رقم ٥٧ من الدستور الذي دعوتنا للاستفتاء عليه ، و التي تنص على ( حرمة مكالمات الهاتف و عدم مراقبتها أو مصادرتها أو الاطلاع عليه إلا بإذن قضائي مسبب و لمدة محددة و بالأحوال التي يبينها القانون ) !! و بناء عليه ، هل ينبغي لكل من صوت بنعم يومي ١٤ و ١٥ يناير الماضي أن يرتدي على رأسه قرطاسا دستوريا !! قد تكون إجابتك بأنك لست مسئولا الأن ، على كل نحن جميعا بانتظار إجابتك فعلا لو استقر بك الأمر داخل الاتحادية ..

> بعيدا عن الهتك الدستوري ، ( أشعر ) أننا إزاء شخصية أمنية غامضة تقوم ( ببيع ) مكالمات المصريين لمن يريد أيا كان انتماءه ، و لا يهم إن كان العميل تابعا لشبكة رصد أو لقناة القاهرة و الناس ، تجاريا ( المكالمة تصطاد زبونها ) ، لكن ما يعنينا جميعا هو أن استمرار تسجيلات مكالمات المصريين من الأساس يعني أن الدولة البوليسية لن تعود !! لأنها ببساطة لم ترحل !! و هذا يعني أن الثورة قد تكون مستمرة !! حدسي أنك أكثر فطنة ممن سبقوك ..

> بقراءة أولية للتسريبين ، و في ظاهرة فلكية نادرة ، اتفق رأي البرادعي و شفيق تجاه شخص المستشارة تهاني الجبالي !! فالدبلوماسي وصفها شعبيا أنها ( نص كم ) !! في حين اختزلها العسكري بلاغيا بأنها ( مثال للتكسب ) !! غير مهتم إن كانت الجبالي ستثأر لكرامتها أم ستصمت في موافقة ضمنية على ما قيل من الرجلين !! لكن الأمر برمته قد يفتح لك زاوية رؤية جديدة لإعادة النظر فيمن حولك ..

> بتأمل عابر لتسريب شفيق على رصد مساء الأربعاء ، تجد أنه يقترب إلى حد التطابق مع حديث ( خالد علي ) على Ontv مساء الثلاثاء ، الفارق هو أن الأول ( ينافق ) بينما الثاني كان أكثر ( اتساقا ) مع ذاته ، خالد أعرب عن رأيه بجرأة ، في حين أظهر الفريق محبته لك و أبطن غير ذلك فضلا عن قناعته بأن ( الصناديق هتتوضب لك ) !! احذر من هؤلاء الذين يبطنون لك خلاف ما يظهرون داخل مربعك !! هؤلاء هم الطابور الخامس الحقيقي ..

> سيادة المشير ، أنا كنت ممن هتفوا بحرقة يسقط يسقط حكم العسكر ، أما و أننا الأن لا نجد غيرك لانتخابه رئيسا ، فأنا أنصحك مخلصا من الأن للإنصات جيدا لتسريبات المصريين في الأتوبيسات و الميكروباصات و التكاتك ، فهؤلاء هم الذين ستتاجر بهم الجزيرة ضدك طوال الوقت ، و هؤلاء هم من لن تأسى لحالهم كثيرا الفضائيات الخاصة التي قد تبحث عمن تروج له بعدك !!