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مصدر لبناني: إسرائيل قصفت أطراف مزارع شبعا بـ15 قذيفة

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مصدر لبناني: إسرائيل قصفت أطراف مزارع شبعا بـ15 قذيفة مصدر لبناني: إسرائيل قصفت أطراف مزارع شبعا بـ15 قذيفة

ارشيفية

ذكر مصدر لبناني مطلع أن المدفعية الإسرائيلية قصفت الجزء المحرر من مزارع شبعا لبنانية بـ 15 قذيفة بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية إسرائيلية في منطقة مزرعة الرمتا، داخل مزارع شبعا المحتلة.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف مزارع شبعا المحتلة مزرعة حلتا، شانوح وبسطرة الواقعة في جنوب شرق لبنان، كما أطلقت رشقات نارية على أطراف بلدة كفلا كلا بالقطاع الأوسط للحدود اللبنانية.

ورجح المصدر أن العبوة التي استهدفت دورية للجيش الإسرائيلي وقعت في منطقة أقرب للحدود مع الجولان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني في حالة استنفار، ويجرى تحقيقات لمعرفة ملابسات التفجير الذي لم تتبن أي جهة مسئوليتها عنه.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات التي يتم استهداف الجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة، فيما كان يقتصر على إطلاق صواريخ مجهولة الهوية.

أ ش أ

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