السيطرة على حريق بمصنع موكيت ” ماك ” بـ25 سيارة إطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من مضان بالشرقية، ، بـ 25 سيارة إطفاء فى محاولة للسيطرة على حريق نشب بشركة “موكيت ماك 2″ لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان ، مفاده نشوب حريق بشركة “موكيت ماك 2″ لصناعة المنسوجات.

وتصاعدت ألسنه اللهب فى سماء العاشر , وفرضت قوات الحماية المدنية كردوناً , لعدم انتقال النيران للمصانع المجاوة .

وأكد مصدر أمنى أن ألسنه اللهب التهمت كمية كبيرة من المخزون , ويرجح اشتعال النيران بسبب ماس كهربائى.