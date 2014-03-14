خمس مباريات تفصل ريال مدريد عن تحطيم رقمه القياسى لعدد المباريات بلا هزيمة

يقدم نادى ريال مدريد الإسبانى تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتى واحد من أفضل مواسمه على مدار التاريخ ، حيث قطع 29 مباراة بدون هزيمة وكانت آخر مباراة منى فيها الفريق الملكي على يد برشلونة بملعب “كامب نو” يوم 26 أكتوبر 2013 .

ومنذ ذلك الحين لم يتعرض النادى الملكى للهزيمة ونتيجة لذلك تصدر جدول الترتيب بعد أن كان متخلفًا عن القمة بفارق 7 نقاط، كما صعد لنهائى كأس الملك وقطع أكثر من نصف الطريق لربع نهائي دورى الأبطال .

وإذا نجح ريال مدريد في اقتناص ولو نقطة فى لقاء ملقا خارج ملعبه يكون قد لعب 30 مباراة بدون هزيمة وسيكون على بعد أربع مباريات فقط عن أفضل رقم حققه النادى في موسم 1988-1989 حيث قاد ليو بينهاكر الفريق طوال 34 مباراة دون هزيمة .

أ ش أ