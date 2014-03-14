ضبط خلية إرهابية ببني سويف استهدفت 3 أمناء شرطة ودربتها كتائب القسام

ألقت مديرية أمن بنى سويف القبض على 3 متهمين أطلقوا النار على رجال الشرطة ببنى سويف فى 3 حوادث مختلفة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية الأمن ببنى سويف بقيادة اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، قد تمكنا من إلقاء القبض على بعض المتهمين فى تلك الوقائع وجارى ضبط باقى المتهمين.

وأضاف المصدر أن التحقيقات والتحريات الأولية كشفت عن قيام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية ضمت 6 أشخاص تم القاء القبض على 4 بينما تم استهداف اخر لقى مصرعه فى الشرقية وهو الارهابى القتيل “أحمد عبد الرحمن عبده حسن 29سنة” الطالب بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق أثناء قيامه وآخرين بإطلاق النار على رقيب الشرطة عبدالدايم عبد الفتاح عبد المطلب 38سنه والذي يعمل بقوة ادارة مرور الشفرية بمحافظة الشرقية والذي استشهد عقب تلقيه طلقة بالرأس بينما أصيب زميله أمين الشرطة حسن محمد سليمان بطلق ناري آخر فى الرقبة ويرقد بمستشفى الأحرار بالشرقية فى حالة خطيرة بينما هناك متهم سادس مازل هاربا.

وأضافت التحريات ان المتهم القتيل هو نفسه من قام باغتيال الشهيد المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني بالشرقية ..وقال المصدر ان المتهم القتيل ارتبط بالخلية الإرهابية ببنى سويف عن طريق أقارب زوجته التى ينتمي مسقط رأسها ببنى سويف.

وأشار المصدر أن من بين أفراد الخلية الإرهابية المدعو أحمد عيد ياسين مصطفى والذي شارك فى استشهاد رجال الشرطة بكمين صفط الشرقية بمركز الواسطى ببنى سويف .وبينهم احد الأشخاص ممن شارك فى واقعة كمين العياط بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر الأمنى المسؤل أن الارهابين الذين قاموا باطلاق النار على أمين الشرطة “هاني عطية 36سنة” من قوة قوة الأمن المركزي بمنطقة الروضة بمدينة بنى سويف هم أنفسهم من قاموا باطلاق النار على الشهيد رقيب شرطة يدعى حسن سيد حسين 38سنه من قوة قسم شرطة بنى سويف بمنطقة الاباصيرى و شاركو فى واقعة إطلاق النار على أمين الشرطة جمال محمد على بدوى 46سنه من قوة مركز شرطة الفشن أثناء عودته من عمله يقود دراجته البخارية في طريقه لمنزله بقرية دلهانس بالطريق الدائري .

وأفاد المصدر أن قوات الأمن قامت بعمل عدة مأموريات لمحافظة الفيوم وبعض المحافظات الأخرى استهدفت بعض المتهمين الهاربين نجحت خلالها بإلقاء القبض على بعض المتهمين ومازال البحث جاريا عن متهم وحيد ضمن افراد التشكيل .

وكشف النقاب عن أن عمليات استهداف رجال الشرطة لأتأتى مصادفة ولكن نتيجة ترتيبات ومعلومات يجمعها الارهابين ومساعديهم قبل إتمام اى عملية والخلية الإرهابية الاخوانية بينهم أشخاص ينتمون للتنظيم التكفيري بسيناء مدربين على استخدام السلاح وان من بينهم من قام بعدة رحلات الى سيناء ثم الى قطاع غزة وذلك فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى حيث التقو مع عناصرمن حركة حماس وكتائب القسام حيث تم تدريبهم وإعدادهم عسكريا وبدنيا على استخدام السلاح .

واشار المصدر فى تصريحاته ان المتهم الهارب أو المقبوض عليهم تتراوح فئاتهم العمرية من بين 21عاما الى 33عاما وبينهم طلاب فى كليات مختلفة.