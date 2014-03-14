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بالصور.. متطوعو جمعية “رسالة ” يوزعون 250 كيلو لحوم على الأسر الفقيرة بمطروح

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بالصور.. متطوعو جمعية “رسالة ” يوزعون 250 كيلو لحوم على الأسر الفقيرة بمطروح بالصور.. متطوعو جمعية “رسالة ” يوزعون 250 كيلو لحوم على الأسر الفقيرة بمطروح

قام متطوعو جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطروح، اليوم، بالتعاون مع فرع الجديدة بتوزيع 250 كيلو جرام من اللحوم على الأسر الفقيرة من إجمالي 1000 كيلو جرام سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة .

وسيتم توزيع المعونات من خلال قسم المساعدات على عدد من الأسر المقيدة بكشوف الجمعية والتي يتم مساعدتها بشكل دوري بمناطق عزبة العجارمة و العزبة الغربية و الكيلو 7 ومساكن المطلقات و الأرامل بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح لتوزيع أكياس اللحوم علي المحتاجين في منازلهم كمساهمة من الجمعية في تخفيف المعاناة و رسم البسمة علي وجوه المحتاجين.

وقالت نهلة شاهين، عضو مجلس إدارة الجمعية بمطروح، بأنه من المقرر تنظيم قافلة كبيرة نهاية الأسبوع القادم بالتنسيق مع فرع الجمعية بمدينة نصر لتقديم المساعدات العينية لأكثر من 500 أسرة موزعين علي مراكز وقرى رأس الحكمة و مرسي مطروح و النجيلة و براني بمحافظة مطروح ،وسوف تشمل المساعدات مواد غذائية و أسقف و مراتب و تجهيز عرائس و بناء غرف و مسجد.

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