التيار الشعبي يعتذر للصحفيين بعد إعتداء أعضاء حزب الكرامة عليهم

تقدم المتحدث باسم التيار الشعبى حسام مؤنس باعتذار رسمى لما قام به اعضاء حزب الكرامة بالاعتداء على الصحفيين .

وقال مؤنس : ” اتقدم الصحفيين والمصورين باعتذار عما تعرضوا له فى ظل مناوشات اليوم التى بادر اليها وتسبب فيها مجموعة من المجهولين سعوا لافساد مؤتمر القوى السياسية عن المعتقلين ثم مؤتمر حزب الكرامة.

واضاف مؤنس على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” : ” واؤكد على كامل احترامنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمصورين، وان ما جرى معهم لم يكن مقصودًا تجاههم على اى نحو، وانما كان بسبب سوء الفهم والالتباسات وتعمد البعض من المجهولين افساد اليوم ”.