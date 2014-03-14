ميدو: التدوير؟ الاستقرار على تشكيل واحد يبدأ من مباراة المصري

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك أن استخدامه لسياسة التدوير في الفريق انتهت مع مباراة تليفونات بني سويف مؤكدا بداية الاستقرار على تشكيل واحد من مباراة المصري المقبلة.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي "كل شيء له إيجابيات وسلبيات، التدوير لا يساعد في الانسجام وثبات التشكيل لكن هدفي كان منح الفرصة للجميع حتى أعرف من سيفيد الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "بالإضافة لذلك لولا التدوير ما كنا رأينا لاعب مثل ياسر إبراهيم الذي بات أساسيا الآن، ولكن بداية من مباراة المصري سيكون هناك ثبات في التشكيل".

وتابع "الآن من الممكن ألا يشارك لاعب لمدة 7 مباريات إلا في ظروف معينة فأنا منحت الفرصة للجميع، ومثلما منحتك الفرصة وفشلت في إقناعي لست مطالبا بالاعتماد عليك إلا عندما تشاء الظروف".

وعانى الزمالك خلال الفترة الماضية من سياسة التدوير مما أثر بشكل كبير على النتائج إذ أخفق في تحقيق الفوز بآخر مباراتين له بالدوري بعد أن تعادل مع الشرطة وتليفونات بني سويف.