ميدو: الطريق ليس ورديا ونعالج سلبيات موجودة منذ سنوات

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه يعالج سلبيات موجودة بالفريق منذ سنوات مشيرا للأداء الذي قدمه الفريق في آخر مباراتين بالدوري والذي فشل فريقه في تحقيق الفوز بهما.

وقال ميدو "نعالج سلبيات موجودة منذ سنوات طويلة ولن نستطيع علاجها في وقت قصير، الطريق ليس ورديا ومن الطبيعي أن نواجه صعوبات كثيرة أبرزها التكتلات الدفاعية للخصوم".

وأضاف "أغلب خصومنا يلعبون بشكل ثابت هو تأمين الدفاع وتكتل مع مرتدات، سنعمل عليها من الآن بالإضافة لاستغلال الكرات الثابتة".

وتعادل الزمالك سلبيا مع تليفونات بني سويف في مباراة مؤجلة له كما تعادل مع اتحاد الشرطة في الأسبوع الأخير من الدور الأول.

وتابع "مباراة المصري مهمة في المنافسة ودافع قوي قبل المباراة الإفريقية، شددت من قبل أننا يجب أن نسافر ونحن منتصرين حتى نلعب بروح معنوية مرتفعة وهذا ما أعمل على زرعه باللاعبين".

ويواجه الزمالك فريق نكانا الزامبي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.